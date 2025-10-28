Фильм TheatreHD: Сирано де Бержерак

TheatreHD: Сирано де Бержерак
2022, TheatreHD: Сирано де Бержерак
Драма, Комедия16+
Разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии. Мире, в котором люди решают свои проблемы при помощи шпаги.

Россия
Комедия, Драма
Full HD

8.9 КиноПоиск