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TheatreHD: Саша Вальц. In C
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Саша Вальц. In C»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Саша Вальц. In C»

Режиссёры

Саша Вальц

Саша Вальц

Sasha Waltz
Режиссёр

Сценаристы

Йохен Зандиг

Йохен Зандиг

Jochen Sandig
Сценарист

Художники

Жасмин Лепор

Жасмин Лепор

Jasmin Lepore
Художница

Композиторы

Терри Райли

Терри Райли

Terry Riley
Композитор