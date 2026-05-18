Пилюля против серости: спектакль-импровизация Саши Вальц на музыку Терри Райли.

In C («Вокруг ноты До») — уникальный спектакль-импровизация от мастера современного танца Саши Вальц и ее компании «Саша Вальц и гости». Танцовщики, занятые в этом спектакле, имеют арсенал из 53 «слов-движений» или, как их называет Вальц, «фигур движения». Но как и когда их использовать внутри спектакля, в каком порядке и продолжительности — решают сами исполнители.

