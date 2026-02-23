Фильм TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле

Театр обостренных чувств: спектакль в исполнении артистов Молодой студии Льва Додина.

Действие происходит в разрушенном мире, где вражда семей Монтекки и Капулетти превратилась в кровавую бойню. Ромео и Джульетта встречаются среди хаоса, их любовь — вспышка света во тьме. Но окружающее насилие не оставляет им шансов, ведь любовь в мире, где торжествует жестокость, обречена, хоть и остается единственным проблеском человечности.

