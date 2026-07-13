Фильм TheatreHD: Парсифаль: Кауфман
2021, Parsifal
Мюзикл, Музыка16+
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О фильме
Вера узников, которые отбывают наказание в современном исправительном учреждении, давно выродилась в догму. Они потеряли свободу, но не перестали искать смысл. Среди них — Парсифаль и его молодое безмолвное альтер эго. Однажды в их мир проникает Кундри — фотокорреспондент газеты «Замок» издателя-политикана Клингзора.
Рейтинг
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- МБРежиссёр
Майкл
Бейер
- ЛКРежиссёр
Леопольд
Кнотцль
- ЙКАктёр
Йонас
Кауфман
- ЭГАктриса
Элина
Гаранча
- ЛТАктёр
Людовик
Тезье
- ВКАктёр
Вольфганг
Кох
- ГЦАктёр
Георг
Цеппенфельд
- ФЖАктёр
Филипп
Жордан
- СЧАктёр
Стефан
Черны
- НСАктёр
Николай
Сидоренко
- ПНАктриса
Патриция
Нольц
- ИТАктриса
Илеана
Тонка
- РВСценарист
Рихард
Вагнер
- РВКомпозитор
Рихард
Вагнер