TheatreHD: Парсифаль: Кауфман
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TheatreHD: Парсифаль: Кауфман

Фильм TheatreHD: Парсифаль: Кауфман

2021, Parsifal
Мюзикл, Музыка16+
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О фильме

Вера узников, которые отбывают наказание в современном исправительном учреждении, давно выродилась в догму. Они потеряли свободу, но не перестали искать смысл. Среди них — Парсифаль и его молодое безмолвное альтер эго. Однажды в их мир проникает Кундри — фотокорреспондент газеты «Замок» издателя-политикана Клингзора.

Страна
Австрия
Жанр
Мюзикл, Драма, Музыка
Качество
Full HD

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