Вера узников, которые отбывают наказание в современном исправительном учреждении, давно выродилась в догму. Они потеряли свободу, но не перестали искать смысл. Среди них — Парсифаль и его молодое безмолвное альтер эго. Однажды в их мир проникает Кундри — фотокорреспондент газеты «Замок» издателя-политикана Клингзора.

