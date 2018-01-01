Wink
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата»

Режиссёры

Руди Долезал

Руди Долезал

Rudi Dolezal
Режиссёр
Ганс Россахер

Ганс Россахер

Hannes Rossacher
Режиссёр
Роберт Херцль

Роберт Херцль

Robert Herzl
Режиссёр

Актёры

Георг Тичи

Георг Тичи

Georg Tichy
Актёр

Сценаристы

Франческо Мария Пиаве

Франческо Мария Пиаве

Francesco Maria Piave
Сценарист
Александр Дюма-сын

Александр Дюма-сын

Alexandre Dumas fils
Сценарист

Композиторы

Джузеппе Верди

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор