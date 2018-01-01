Wink
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко»

Режиссёры

Ганс Россахер

Hannes Rossacher
Режиссёр
Руди Долезал

Rudi Dolezal
Режиссёр

Актёры

Саймон Янг

Simon Yang
АктёрZaccaria
Элизабет Кулман

Elisabeth Kulman
АктрисаFenena
Монарх Януш

Janusz Monarcha
АктёрIl Gran Sacerdote
Бруно Рибейро

Bruno Ribeiro
АктёрIsmaele

Сценаристы

Темистокле Солера

Temistocle Solera
Сценарист

Продюсеры

Руди Долезал

Rudi Dolezal
Продюсер
Ганс Россахер

Hannes Rossacher
Продюсер

Художники

Манфред Ваба

Manfred Waba
Художник

Композиторы

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор