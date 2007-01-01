Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко
2007, Nabucco
Драма, Исторический18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Ветхозаветная история в натуральную величину.
«Набукко» Джузеппе Верди благодаря своему библейскому масштабу требует надлежащих пространства и фона. И постановка в Санкт-Маргаретен превосходно соответствует этим требованиям, являя собой монументальную эпопею в духе голливудских экранизаций. Причудливые скальные образования древней каменоломни идеально обрамляют театральные декорации.
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко покупка билетов в кино онлайн
СтранаАвстрия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
8.4 IMDb