Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко

Ветхозаветная история в натуральную величину.

«Набукко» Джузеппе Верди благодаря своему библейскому масштабу требует надлежащих пространства и фона. И постановка в Санкт-Маргаретен превосходно соответствует этим требованиям, являя собой монументальную эпопею в духе голливудских экранизаций. Причудливые скальные образования древней каменоломни идеально обрамляют театральные декорации.



