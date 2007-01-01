Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко

TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко
2007, Nabucco
Драма, Исторический18+
О фильме

Ветхозаветная история в натуральную величину.
«Набукко» Джузеппе Верди благодаря своему библейскому масштабу требует надлежащих пространства и фона. И постановка в Санкт-Маргаретен превосходно соответствует этим требованиям, являя собой монументальную эпопею в духе голливудских экранизаций. Причудливые скальные образования древней каменоломни идеально обрамляют театральные декорации.

Страна
Австрия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

8.4 IMDb