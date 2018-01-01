Wink
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида»

Режиссёры

Роберт Херцль

Роберт Херцль

Robert Herzl
Режиссёр
Руди Долезал

Руди Долезал

Rudi Dolezal
Режиссёр
Ганс Россахер

Ганс Россахер

Hannes Rossacher
Режиссёр

Актёры

Эжтер Шюмеги

Эжтер Шюмеги

Ezter Szumegi
АктёрAida
Костадин Андреев

Костадин Андреев

АктёрRadamès
Корнелия Хельфрихт

Корнелия Хельфрихт

АктрисаAmneris
Игорь Морозов

Игорь Морозов

АктёрAmonasro
Пьер Дала,

Пьер Дала,

АктёрRamfis
Монарх Януш

Монарх Януш

Janusz Monarcha
АктёрIl re

Сценаристы

Антонио Гисланзони

Антонио Гисланзони

Antonio Ghislanzoni
Сценарист

Продюсеры

Ганс Россахер

Ганс Россахер

Hannes Rossacher
Продюсер

Композиторы

Джузеппе Верди

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор