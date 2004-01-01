Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида

TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида
2004, St. Margarethen: Aida
Драма, Мелодрама12+
О фильме

История запретной любви между египетским военачальником Радамесом и эфиопской принцессой Аидой.

Страна
Австрия, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг