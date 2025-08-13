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Wink
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии
Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии
2016, Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Музыка, Комедия
16+
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О фильме
Турок Селим прибывает в Италию, где его ожидают любовные приключения.
Страна
Италия
Жанр
Комедия
,
Музыка
Качество
Full HD
Рейтинг
—
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Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии»
ДЛ
Давид
Ливермор
Режиссёр
ЭШ
Эрвин
Шротт
Актёр
ОП
Ольга
Перетятько
Актриса
НА
Никола
Алаймо
Актёр
ПС
Пьетро
Спаньоли
Актёр
ЧМ
Чечилия
Молинари
Актриса
ПА
Пьетро
Адаини
Актёр
СС
Сперанца
Скаппуччи
Актёр
ДЛ
Давид
Ливермор
Художник
ДФ
Джанлука
Фаласки
Художник
ДР
Джоаккино
Россини
Композитор