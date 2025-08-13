TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии
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TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии

Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Турок в Италии

2016, Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Музыка, Комедия16+
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О фильме

Турок Селим прибывает в Италию, где его ожидают любовные приключения.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
Full HD

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