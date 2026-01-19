Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Эрмиона

TheatreHD: Оперный фестиваль Россини: Эрмиона
2024, Rossini Opera Festival: Ermione
Драма18+
Нарциссичный Пирр, отвергнутая возлюбленная Эрмиона и элегантный, музыкально интеллигентный Орест находятся во власти страстей и, ища свою выгоду, дают и нарушают обещания, манипулируют, угрожают, лгут и запугивают друг друга.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

