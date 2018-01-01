Wink
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера»

Режиссёры

Дамиано Микелетто

Дамиано Микелетто

Damiano Michieletto
Режиссёр

Актёры

Хуан Диего Флорес

Хуан Диего Флорес

Juan Diego Flórez
АктёрУберто / Яков V
Сейлом Джисия

Сейлом Джисия

Salome Jicia
АктрисаЕлена
Майкл Спайрз

Майкл Спайрз

Michael Spyres
АктёрРодриго
Вардуи Абрамян

Вардуи Абрамян

Varduhi Abrahamyan
АктрисаМалькольм
Марко Мимика

Марко Мимика

Marko Mimica
АктёрДуглас
Рут Инейста

Рут Инейста

Ruth Iniesta
АктрисаАльбина
Микеле Мариотти

Микеле Мариотти

Michele Mariotti
Актёрдирижёр

Художники

Паоло Фантин

Паоло Фантин

Paolo Fantin
Художник
Клаус Брунс

Клаус Брунс

Klaus Bruns
Художник

Композиторы

Джоаккино Россини

Джоаккино Россини

Композитор