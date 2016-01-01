Фильм TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера

Шотландия, XVI век, царствование короля Якова V. Елена, дочь изгнанника Дугласа, целыми днями гуляет у озера Лох-Катрин, за что получила прозвание Дева Озера. Отец предназначает её в жены своему союзнику, предводителю горцев-мятежников Родерику Дью, но девушка любит другого повстанца, Малькольма Грэма. У озера Елена встречает короля, отставшего от свиты на охоте. Тот очарован незнакомкой и представляется ей как Уберто. Но выясняется, что она — дочь его врага и невеста другого мятежника.



TheatreHD: Оперный фестиваль Россини покупка билетов в кино онлайн