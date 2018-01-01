Wink
TheatreHD: Ложные признания
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Ложные признания»

Режиссёры

Евгений Писарев

Режиссёр

Актёры

Виктория Исакова

АктрисаАраминта
Владимир Зиберев

АктёрДорант
Вера Алентова

АктрисаГоспожа Аргант
Борис Дьяченко

АктёрГосподин Реми
Анна Бегунова

АктрисаМартон
Андрей Заводюк

АктёрДюбуа
Андрей Сухов

АктёрГраф Доримон
Владимир Николенко

АктёрКин

Сценаристы

Мариво

Marivaux
Сценарист

Композиторы

Павел Акимкин

Композитор