TheatreHD: Курентзис и Саша Вальц: Бетховен. Симфония № 7
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TheatreHD: Курентзис и Саша Вальц: Бетховен. Симфония № 7

Фильм TheatreHD: Курентзис и Саша Вальц: Бетховен. Симфония № 7

2021, Currentzis & Sasha Waltz: Beethoven No. 7
Концерты12+
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О фильме

В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.

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Страна
Греция
Жанр
Концерты
Качество
Full HD

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