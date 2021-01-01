Фильм TheatreHD: Курентзис и Саша Вальц: Бетховен. Симфония № 7
2021, Currentzis & Sasha Waltz: Beethoven No. 7
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О фильме
В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.
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