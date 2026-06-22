Фильм TheatreHD: Кайдановский: Спящая красавица

Подросток Аврора — наследница семьи гедонистов, что ходят в розовом и не носят обувь. Она получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. В череде странных знакомств и опасных попыток взросления ей попадается «хороший мальчик». И эта встреча — начало пути к взрослой жизни, где мало места для любви, зато есть много правил и требований «быть как все».

