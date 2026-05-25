«Энциклопедии русской жизни» как личный дневник Пушкина. Ироничная версия Егора Перегудова для тех, кто готов к экспериментам. Спектакль Театра им. Вл.Маяковского.

В пространстве русской зимы на сцене Маяковки самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают «энциклопедию русской жизни» в искренний поэтический театр, где поэзия не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — все это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении.

