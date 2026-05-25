TheatreHD: Евгений Онегин
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TheatreHD: Евгений Онегин

TheatreHD: Евгений Онегин (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, TheatreHD: Евгений Онегин
Драма, Мелодрама12+

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О фильме

«Энциклопедии русской жизни» как личный дневник Пушкина. Ироничная версия Егора Перегудова для тех, кто готов к экспериментам. Спектакль Театра им. Вл.Маяковского.
В пространстве русской зимы на сцене Маяковки самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают «энциклопедию русской жизни» в искренний поэтический театр, где поэзия не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — все это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

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