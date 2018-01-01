Wink
TheatreHD: Эгон Шиле. Автопортрет
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Эгон Шиле. Автопортрет»

Режиссёры

Мартин Кукучка

Martin Kukucka
Режиссёр
Лукаш Трпишовский

Lukás Trpisovský
Режиссёр

Сценаристы

Ян Кодет

Jan Kodet
Сценарист

Художники

Мартин Шошолусек

Martin Chocholousek
Художник
Симона Рыбакова

Simona Rybáková
Художница

Композиторы

Петр Калаб

Petr Kaláb
Композитор