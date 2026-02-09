Фильм TheatreHD: Джоконда

Анна Нетребко, Людовик Тезье и Йонас Кауфман в классической венецианской драме.

«Джоконда» Ромена Жильбера бережно трактует сюжет в его историческом контексте: действие разворачивается на фоне венецианской улицы XVII века. Постановка строга по цветовой гамме, экономична и плавна по своей концепции. Венеция здесь не идеальная картинка, а серо-таинственный город, который освещен всполохами пламени, и трагедия подстерегает на каждом углу.

