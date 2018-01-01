TheatreHD: Черняков: Тристан и Изольда
Wink
Фильмы
TheatreHD: Черняков: Тристан и Изольда

Фильм TheatreHD: Черняков: Тристан и Изольда

2018, Tcherniakov: Tristan und Isolde
Драма, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

История любви высокомерного придворного и двуличного манипулятора Тристана и разумной Изольды.

TheatreHD: Черняков: Тристан и Изольда покупка билетов в кино онлайн

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг