Фильм TheatreHD: Быстрые свидания

О фильме
Пять историй о любви: хореографическая мозаика от театра «Урал Опера Балет».
Возможно, впервые в мировой истории один балет поставили 12 соавторов — по шесть хореографов и композиторов. «Быстрые свидания» — итог лаборатории «Пиши балет», которую провели театр «Урал Опера Балет» и Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России и международного фестиваля «Дягилев P. S.». В большом конкурсе были отобраны шесть композиторов-финалистов и представитель еще одной редкой профессии — художник по свету.