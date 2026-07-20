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Wink
Фильмы
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье
Фильм TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье
2011, Giordano: Andrea Chénier
Драма, Музыка
18+
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О фильме
История поэта Андре Шенье, попавшего в жернова Великой французской революции.
Страна
Австрия
Жанр
Драма
,
Музыка
Рейтинг
—
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Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье»
ФБ
Феликс
Брайзах
Режиссёр
КУ
Кит
Уорнер
Режиссёр
ТК
Таня
Кросс
Актриса
РП
Розалинд
Плоурайт
Актриса
ПБ
Питер
Брондер
Актёр
ДМ
Джулио
Мастрототаро
Актёр
ЛИ
Луиджи
Иллика
Сценарист
КХ
Констанс
Хоффман
Художница
УД
Умберто
Джордано
Композитор