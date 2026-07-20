TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье
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TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье

Фильм TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Андре Шенье

2011, Giordano: Andrea Chénier
Драма, Музыка18+
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О фильме

История поэта Андре Шенье, попавшего в жернова Великой французской революции.

Страна
Австрия
Жанр
Драма, Музыка

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