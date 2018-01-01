Wink
TheatreHD: Арена ди Верона: Богема
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Арена ди Верона: Богема»

Режиссёры

Альфонсо Синьорини

Alfonso Signorini
Режиссёр

Актёры

Элеонора Беллоччи

Eleonora Bellocci
АктрисаМюзетта
Дэниэл Орен

Daniel Oren
Актёр
Витторио Григоло

Vittorio Grigòlo
АктёрРудольф
Александр Виноградов

Alexander Vinogradov
АктёрКоллен
Джулиана Григорян

Juliana Grigoryan
АктрисаМими
Лука Микелетти

Luca Micheletti
АктёрМарчелло

Сценаристы

Анри Мюрже

Henri Murger
Сценарист

Композиторы

Джакомо Пуччини

Giacomo Puccini
Композитор