The Who - Live in Texas '75 (фильм, 1975) смотреть онлайн

Сюжет

Видео снято в Хьюстоне, Техас, в 10-й год существования группы, прямо в начале их большого тура по США в поддержку седьмого альбома The Who By Numbers. Видеоряд и звуковые дорожки Live in Texas '75 восстановлены Джоном Эстли, который уже давно сотрудничает с группой Who. Музыканты сыграли много песен из альбома Tommy, яркие аранжировки таких ранних хитов, как My Generation, а также порадовали фанатов знаменитыми каверами Эдди Кокрана на Summertime Blues, Baba O'Riley и Won't Get Fooled Again.



