The Rolling Stones - Sweet Summer Sun: Hyde Park Live (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Историческое и триумфальное возвращение The Rolling Stones в Гайд-парк стало событием лета. Более 100 000 восхищенных фанатов всех возрастов посетили два великолепных концерта под открытым небом, чтобы насладиться виртуозным выступлением Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда. Группа �провела концерты на отлично — это отметили и фанаты, и критики. На концертах звучал хит за хитом. На двух композициях к группе присоединился специальный гость — бывший гитарист группы Мик Тейлор. Восхитительный концерт — отличный способ отметить возвращение The Rolling Stones туда, где они и должны быть — на сцену в своем родном городе.



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