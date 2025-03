The Rolling Stones - Ladies and Gentlemen (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Запись включает два концерта Rolling Stones, которые группа отыграла во время тура North American Exile On Main Street в 1972 году. Видео снято за два дня в Техасе, где Rolling Stones делали то, что умеют лучше всего: исполняли ритм-н-блюз с гитарой и нотками поп-стиля, приправленный хорошей долей юношеского бунтарства. Это лу чшие записи композиций Gimme Shelter, Brown Sugar, Jumpin' Jack Flash и Can't Always Get What You Want. В выступлении участвовали Бобби Кейс, Джим Прайс и Ники Хопкинс, что только подтвердило, что Rolling Stones могут создавать великолепные композиции с другими исполнителями.



