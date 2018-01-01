Wink
Фильмы
The Rolling Stones. Да будет свет
Актёры и съёмочная группа фильма «The Rolling Stones. Да будет свет»

Актёры и съёмочная группа фильма «The Rolling Stones. Да будет свет»

Режиссёры

Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

Martin Scorsese
Режиссёр

Актёры

Мик Джаггер

Мик Джаггер

Mick Jagger
Актёр
Кит Ричардс

Кит Ричардс

Keith Richards
Актёр
Чарли Уоттс

Чарли Уоттс

Charlie Watts
Актёр
Ронни Вуд

Ронни Вуд

Ronnie Wood
Актёр
Дэррил Джонс

Дэррил Джонс

Darryl Jones
Актёр
Чак Ливелл

Чак Ливелл

Chuck Leavell
Актёр
Бобби Кис

Бобби Кис

Bobby Keys
Актёр
Бернард Фаулер

Бернард Фаулер

Bernard Fowler
Актёр
Лиза Фишер

Лиза Фишер

Lisa Fischer
Актриса
Блонди Чаплин

Блонди Чаплин

Blondie Chaplin
Актёр

Продюсеры

Стив Бинг

Стив Бинг

Steve Bing
Продюсер
Майкл Коль

Майкл Коль

Michael Cohl
Продюсер
Зейн Уэйнер

Зейн Уэйнер

Zane Weiner
Продюсер

Операторы

Роберт Ричардсон

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор