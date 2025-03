The Police - Certifiable (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт Certifiable снят в Буэнос-Айресе во время рекордного мирового тура группы The Police в честь ее 30-летия. Выступление стало кульминацией феноменального воссоединения группы. The Police исполнили все свои лучшие хиты. Легендарное трио сыграло классические композиции Roxanne, Every Breath You Take, Don't Stand So Close To Me и Message In A Bottle.



