The Pixies - Acoustic - Live in Newport (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Pixies — одна из наиболее влиятельных американских групп за всю историю музыки. В конце восьмидесятых–начале девяностых годов они заложили основы альтернативного рока, за которым последовали и который развивали все — от исполнителей гранжа до брит-попа. Группа распалась на 10 лет и вновь объединилась в 2004 году. В фильме представлен их самый первый акустический концерт, снятый на знаменитом фестивале фолк-музыки в Ньюпорте. Фильм был выпущен одновременно с концертом Club Date: Live At The Paradise Club, состоявшемся в Бостоне.



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