The Killers - Live from the Royal Albert Hall (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

В июле 2009 года группа Killers решила сделать фанатам подарок — великолепный концерт в уникальном месте с лучшими песнями исполнителей. Это первый концерт группы, официально заснятый на видео. Во время этого шоу группа исполнила все любимые композиции фанатов.



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