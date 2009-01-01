The Killers - Live from the Royal Albert Hall (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.22009, The Killers - Live from the Royal Albert Hall
Концерты113 мин12+
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Сюжет
В июле 2009 года группа Killers решила сделать фанатам подарок — великолепный концерт в уникальном месте с лучшими песнями исполнителей. Это первый концерт группы, официально заснятый на видео. Во время этого шоу группа исполнила все любимые композиции фанатов.
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