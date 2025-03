The Doors - Live at The Bowl '68 (фильм, 1968) смотреть онлайн

Сюжет

5 июля 1968 года группа The Doors выступила на сцене Hollywood Bowl с концертом, который стал легендой. The Doors сыграли композиции из своего 3-го альбома Waiting For The Sun, в который вошел сингл № 1 в США под названием Hello, I Love You. Музыканты два года оттачивали навыки живых выступлений и были на пике своей формы. Оригинальная кинопленка с записью концерта Hollywood Bowl была впервые оцифрована и восстановлена, а материалы улучшены и дополнены. Добавлены 2 ранее вырезанных композиции в правильном порядке. Звук с оригинальных многодорожечных лент, записанных звукоинженером и сопродюсером Брюсом Ботником, был обновлен и улучшен. Это культовая запись знаменитого выступления.



