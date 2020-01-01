7.12020, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart
Документальные106 мин18+
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THE BEE GEES Как починить разбитое сердце (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Документальная хроника взлетов и падений братьев Барри, Робина и Мориса Гиббов известных во всем мире, как диско-трио The Bee Gees. Легендарный коллектив быстро обрел популярность в 60-х и создал не менее тысячи песен за свою карьеру, преодолевшую более пяти десятилетий, в течение которых активно менялись музыкальные стили и вкусы, но только не уникальное звучание The Bee Gees.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.1 IMDb