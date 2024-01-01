The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк
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The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк

Фильм The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк

2024, TWST: Things We Said Today
Документальный, Мультфильм18+
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О фильме

Август 1965 года. The Beatles приезжают в Нью-Йорк, чтобы дать концерт на стадионе Shea. Толпы обезумевших фанаток заполняют улицы Манхэттена в надежде увидеть своих кумиров. Мечтатель Джеффри бродит по нью-йоркским улицам и придумывает историю о девочке и бабочках, а в это же время на другом конце Америки, в Лос-Анджелесе, бушуют расовые беспорядки.

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Страна
Франция, Румыния
Жанр
Мультфильм, Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 IMDb