Территория № 8 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

На военном заводе в пустыне Мохаве ведутся секретные испытания. Команда ученых создает опасное химическое оружие — вещество под названием Белый агент. Исследования проходят довольно успешно, но руководство так не считает. Глава секретной лаборатории подстраивает аварию, чтобы испытать оружие на людях, которые проживают недалеко от завода. Военные устанавливают карантинную зону, из которой у местного населения нет шанса выбраться…



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