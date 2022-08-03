Богатые семьи Аржелуза множат земли и капитал, заключая выгодные лишенные чувств браки. Так богатая любительница поразмышлять Тереза Ларок предсказуемо становится богатейшей в крае Терезой Дескейру. Внешне приняв социальные традиции, женщина им сопротивляется внутренне, не зная что и как можно изменить.

