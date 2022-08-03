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Тереза Д.

Тереза Д. (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Thérèse Desqueyroux
Драма105 мин18+

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О фильме

Богатые семьи Аржелуза множат земли и капитал, заключая выгодные лишенные чувств браки. Так богатая любительница поразмышлять Тереза Ларок предсказуемо становится богатейшей в крае Терезой Дескейру. Внешне приняв социальные традиции, женщина им сопротивляется внутренне, не зная что и как можно изменить.

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb