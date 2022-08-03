Тереза Д. (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Thérèse Desqueyroux
Драма105 мин18+
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О фильме
Богатые семьи Аржелуза множат земли и капитал, заключая выгодные лишенные чувств браки. Так богатая любительница поразмышлять Тереза Ларок предсказуемо становится богатейшей в крае Терезой Дескейру. Внешне приняв социальные традиции, женщина им сопротивляется внутренне, не зная что и как можно изменить.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КМРежиссёр
Клод
Миллер
- Актриса
Одри
Тоту
- Актёр
Жиль
Леллуш
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- КААктриса
Катрин
Ардити
- ИСАктриса
Изабель
Садоян
- ФПАктёр
Франсис
Перрен
- СВАктёр
Стэнли
Вебер
- ММАктёр
Макс
Морел
- ФГАктриса
Франсуаза
Губер
- ЖКАктёр
Жан-Клод
Калон
- КМСценарист
Клод
Миллер
- ФМСценарист
Франсуа
Мориак
- ИМПродюсер
Ив
Мармион
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ВЛМонтажёр
Вероника
Ланж
- ЖдОператор
Жерар
де Баттиста