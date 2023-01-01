Теория заговора (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Conspiracy Theory
Боевики, Детективы129 мин18+
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Сюжет
Джерри Флетчер кругом подозревает заговоры! Он владеет смертельно опасной информацией. Враги предпочли бы видеть Джерри мертвым. В этой ситуации она - единственная, кому он может доверять...
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Патрик
Стюарт
- СКАктёр
Силк
Козарт
- СКАктёр
Стив
Кэхэн
- ТААктёр
Терри
Александр
- АМАктёр
Алекс
МакАртур
- РМАктёр
Род
Маклахлан
- ДСАктёр
Джим
Стерлинг
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Григорий
Сиятвинда
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл