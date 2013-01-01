Теория заговора HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Южная Африка. Кейптаун. 2012 год. Отдел серийных убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства белой девушки. Казавшееся тривиальным преступление быстро превращается в круговорот перестрелок и смертей, полицейские выходят на могущественную транснациональную корпорац�ию.



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