Фильмы
Тени Москвы
Актёры и съёмочная группа фильма «Тени Москвы»

Режиссёры

Валерий Переверзев

Valeriy Pereverzev
Режиссёр

Актёры

Сергей Баяндин

Актёрминистр
Юлия Царюк

АктрисаОльга
Яна Гудова

АктрисаЯна
Елена Коренева

АктрисаЛюдмила Ивановна
Ольга Чалова

Актрисаассистент министра