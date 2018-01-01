Wink
Фильмы
Темнее ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Темнее ночи»

Режиссёры

Генри Бедуэлл

Henry Bedwell
Режиссёр

Актёры

Сурия Вега

Zuria Vega
АктрисаGreta
Адриана Лувьер

Adriana Louvier
АктрисаMaría
Эрендира Ибарра

Eréndira Ibarra
АктрисаPilar
Она Косамикела

Ona Casamiquela
АктрисаVicky
Маргарита Санс

Margarita Sanz
АктрисаEn el papel de Evangelina
Лусия Гильмаин

Lucía Guilmáin
АктрисаTía Ofelia
Хосе Мария Торре

José María Torre
АктёрPedro
Мигель Родарте

Miguel Rodarte
АктёрActuacion especial Loco
Сара Манни

Sara Manni
АктрисаTia Ofelia joven
Карла Круз

Karla Cruz
АктрисаRocio (Mucama)

Сценаристы

Генри Бедуэлл

Henry Bedwell
Сценарист
Карлос Энрике Табоада

Carlos Enrique Taboada
Сценарист

Продюсеры

Марко Поло Констандс

Marco Polo Constandse
Продюсер
Марсель Феррер

Marcel Ferrer
Продюсер
Алекс Гарсиа

Alex Garcia
Продюсер
Хосе Мария Торре

José María Torre
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Шадхин

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Композиторы

Хоан Валент

Joan Valent
Композитор