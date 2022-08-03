Темнее ночи (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Más negro que la noche
Ужасы104 мин18+
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О фильме
Юная Грета унаследовала огромный особняк от своей покойной тети Офелии с одним единственным условием — присматривать за ее любимцем — черным котом по кличке Беккер. Обрадованная девушка переезжает в особняк вместе с тремя подругами. Но однажды ночью кот погибает.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ГБРежиссёр
Генри
Бедуэлл
- СВАктриса
Сурия
Вега
- АЛАктриса
Адриана
Лувьер
- ЭИАктриса
Эрендира
Ибарра
- ОКАктриса
Она
Косамикела
- МСАктриса
Маргарита
Санс
- ЛГАктриса
Лусия
Гильмаин
- ХМАктёр
Хосе
Мария Торре
- МРАктёр
Мигель
Родарте
- СМАктриса
Сара
Манни
- ККАктриса
Карла
Круз
- ГБСценарист
Генри
Бедуэлл
- КЭСценарист
Карлос
Энрике Табоада
- МППродюсер
Марко
Поло Констандс
- МФПродюсер
Марсель
Феррер
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Торре
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ХВКомпозитор
Хоан
Валент