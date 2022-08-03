Юная Грета унаследовала огромный особняк от своей покойной тети Офелии с одним единственным условием — присматривать за ее любимцем — черным котом по кличке Беккер. Обрадованная девушка переезжает в особняк вместе с тремя подругами. Но однажды ночью кот погибает.

