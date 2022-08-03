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Темнее ночи

Темнее ночи (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Más negro que la noche
Ужасы104 мин18+

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О фильме

Юная Грета унаследовала огромный особняк от своей покойной тети Офелии с одним единственным условием — присматривать за ее любимцем — черным котом по кличке Беккер. Обрадованная девушка переезжает в особняк вместе с тремя подругами. Но однажды ночью кот погибает.

Страна
Мексика
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темнее ночи»