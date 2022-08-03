Темная долина
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Темная долина

Темная долина (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Das finstere Tal
Драма, Боевик110 мин18+

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О фильме

Тайными путями одинокий всадник пробирается в маленький городок высоко в Альпах. Никто не знает, откуда прибыл незнакомец и чего он хочет. Но в одном жители городка уверены — они не хотят, чтобы он оставался здесь.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная долина»