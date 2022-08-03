Темная долина (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Das finstere Tal
Драма, Боевик110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- Актёр
Сэм
Райли
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- ПБАктриса
Паула
Бер
- ТШАктёр
Томас
Шуберт
- КГАктриса
Кармен
Гратль
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- ХХАктёр
Хельмут
Хеуслер
- МЛАктёр
Мартин
Лойтгеб
- ЙНАктёр
Йоханнес
Николусси
- ФБАктёр
Флориан
Брюкнер
- МАСценарист
Мартин
Амброш
- Сценарист
Андреас
Прохаска
- Продюсер
Штефан
Арндт
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Саков
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- НКХудожница
Наташа
Куртиус-Носс
- ДПМонтажёр
Дэниэл
Прохаска
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст
- МВКомпозитор
Матиас
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