Тем летом (фильм, 2008) смотреть онлайн

Лето 1981 года. Семья Ренци по традиции проводит летние каникулы в своем загородном доме, расположенном среди живописных тосканских холмов и виноградников. Только этот год не похож на предыдущие. Отец семейства Витторио перенес инфаркт и должен восстанавливать здоровье. Мама Маринелла все больше молчит, погруженная в грустные мысли. Дочка Элеонора, которой всего 21 год, прошлым летом забеременела и теперь должна заботиться о дочке и искать правильного мужчину, который принял бы ее с ребенком.



Сын Маттео завалил 3 предмета в школе и должен все лето усердно заниматься, не отвлекаясь на подростковые влюбленности. Родители нанимают для Маттео репетитора, молодого студента, который неожиданно помогает семье справиться со всеми сложностями.



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