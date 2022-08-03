Тэли и Толи (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Тэли и Толи
Комедия, Мелодрама73 мин12+
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О фильме
Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени — так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином и песнями…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Амиров
- ККАктёр
Кахи
Кавсадзе
- ДОАктёр
Дагун
Омаев
- АДАктёр
Анатолий
Дзиваев
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- НХАктриса
Нуца
Хубулава
- Актёр
Сослан
Фидаров
- НШАктёр
Ник
Шония
- Актёр
Сергей
Погосян
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- ККАктёр
Казбек
Кибизов
- ВГСценарист
Владимир
Гутнов
- ОПСценарист
Ольга
Погодина-Кузмина
- АДСценарист
Анатолий
Дзиваев
- НИПродюсер
Наталья
Иванова
- МКПродюсер
Мария
Ксинопуло
- Продюсер
Сослан
Фидаров
- ССПродюсер
Станислав
Селиванов
- ЕЛХудожница
Елена
Лукьянова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- ПДОператор
Петр
Духовской
- ГГКомпозитор
Гурам
Грановский