Тэли и Толи
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Тэли и Толи

Тэли и Толи (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Тэли и Толи
Комедия, Мелодрама73 мин12+

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О фильме

Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени — так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином и песнями…

Страна
Греция, Россия, Грузия, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тэли и Толи»