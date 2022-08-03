Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени — так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином и песнями…

