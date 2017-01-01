Телефонная линия (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Landline
Драмы, Комедии93 мин18+
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Сюжет
Нью-Йорк, 1995 год. Мечтательная старшеклассница Али Джейкобс пытается найти свое место в мире и однажды понимает, что люди не идеальны, ведь даже мудрый отец изменяет матери, а умница-сестра крутит роман с бывшим бойфрендом втайне от жениха.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актёр
Джей
Дюпласс
- Актриса
Эбби
Куинн
- Актёр
Джон
Туртурро
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- АААктриса
Али
Ан
- МРАктёр
Маркиз
Родригез
- ДКАктёр
Джордан
Карлос
- Актёр
Финн
Уиттрок
- БСАктриса
Бобби
Сальвор Менуэз
- ЭХСценарист
Элизабет
Холм
- ДРСценарист
Джиллиан
Робеспьер
- ЭХПродюсер
Элизабет
Холм
- Продюсер
Гиги
Притцкер
- КТОператор
Крис
Тиг
- КЛ�Композитор
Клайд
Лоуренс