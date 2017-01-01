Телефонная линия (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йорк, 1995 год. Мечтательная старшеклассница Али Джейкобс пытается найти свое место в мире и однажды понимает, что люди не идеальны, ведь даже мудрый отец изменяет матери, а умница-сестра крутит роман с бывшим бойфрендом втайне от жениха.



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