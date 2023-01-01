Театр в кино: Женитьба Фигаро
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Театр в кино: Женитьба Фигаро

Фильм Театр в кино: Женитьба Фигаро

2023, Театр в кино: Женитьба Фигаро
Комедия12+
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О фильме

Спектакль театра им. Пушкина по пьесе Бомарше.

Театр в кино: Женитьба Фигаро покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Женитьба Фигаро»