Фильм Театр в кино: Женитьба Фигаро
2023, Театр в кино: Женитьба Фигаро
Комедия12+
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О фильме
Рейтинг
- ЕПРежиссёр
Евгений
Писарев
- Актёр
Сергей
Лазарев
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актриса
Анна
Бегунова
- Актриса
Виктория
Исакова
- ВЁАктриса
Валерия
Ёлкина
- НПАктёр
Никита
Пирожков
- Актриса
Ирина
Бякова
- Актёр
Александр
Матросов
- АСАктё�р
Андрей
Сухов
- НКАктёр
Николай
Кисличенко
- ПКСценарист
Пьер-Огюстен
Карон де Бомарше
- ЗМХудожник
Зиновий
Марголин
- Л�АХудожник
Леонид
Алексеев
- ИГКомпозитор
Игорь
Горский