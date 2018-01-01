Wink
Фильмы
Театр в кино: Воскресение
Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Воскресение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Воскресение»

Режиссёры

Никита Кобелев

Никита Кобелев

Nikita Kobelev
Режиссёр
Валерий Спирин

Валерий Спирин

Режиссёр

Актёры

Тихон Жизневский

Тихон Жизневский

Актёр
Мария Лопатина

Мария Лопатина

Актриса
Елена Немзер

Елена Немзер

Актриса
Ольга Белинская

Ольга Белинская

Актриса
Алиса Горшкова

Алиса Горшкова

Актриса
Андрей Матюков

Андрей Матюков

Актёр
Иван Трус

Иван Трус

Актёр
Анна Селедец

Анна Селедец

Актриса
Иван Супрун

Иван Супрун

Актёр
Анна Величко

Анна Величко

Актриса

Сценаристы

Никита Кобелев

Никита Кобелев

Nikita Kobelev
Сценарист
Дмитрий Богославский

Дмитрий Богославский

Сценарист
Лев Толстой

Лев Толстой

Сценарист

Композиторы

Анджело Бадаламенти

Анджело Бадаламенти

Angelo Badalamenti
Композитор
Зэк Кондон

Зэк Кондон

Zach Condon
Композитор
Рюити Сакамото

Рюити Сакамото

Ryuichi Sakamoto
Композитор
Фредерик Шопен

Фредерик Шопен

Frédéric Chopin
Композитор