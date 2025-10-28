Театр в кино: Воскресение
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Театр в кино: Воскресение

Фильм Театр в кино: Воскресение

2025, Театр в кино: Воскресение
Драма18+
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О фильме

Дмитрий Нехлюдов старается облегчить участь девушки, которую когда-то обесчестил. Он встречает её случайно на суде и попадает в ту жизнь, которая была ему непривычна и которую он не знал.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: Воскресение»