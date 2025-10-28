Фильм Театр в кино: Воскресение
2025, Театр в кино: Воскресение
Драма18+
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О фильме
Рейтинг
- НКРежиссёр
Никита
Кобелев
- ВСРежиссёр
Валерий
Спирин
- Актёр
Тихон
Жизневский
- МЛАктриса
Мария
Лопатина
- ЕНАктриса
Елена
Немзер
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- АГАктриса
Алиса
Горшкова
- АМАктёр
Андрей
Матюков
- ИТАктёр
Иван
Трус
- АСАктриса
Анна
Селедец
- ИСАктёр
Иван
Супрун
- АВАктриса
Анна
Величко
- НКСценарист
Никита
Кобелев
- ДБСценарист
Дмитрий
Богославский
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти
- ЗККомпозитор
Зэк
Кондон
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото
- ФШКомпозитор
Фредерик
Шопен