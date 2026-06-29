Начало XX века, Париж. Мистер Икс — загадочный артист цирка, которого никто не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну слухов в парижском обществе. Красавица Теодора — молодая богатая вдова, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы, недостаточно одного лишь циркового таланта. Да и нужна ли её любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской.

