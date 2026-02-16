Театр в кино: Принц и нищий
Wink
Фильмы
Театр в кино: Принц и нищий

Фильм Театр в кино: Принц и нищий

2026, Театр в кино: Принц и нищий
Драма6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

XVI век, Лондон. Нищий мальчишка Том Кенти по случайности оказывается в королевском дворце и знакомится с принцем Эдвардом. Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и образом жизни. Теперь королевской особе предстоит узнать о жизни бедных кварталов, а Тому — стать наследником целой империи.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг