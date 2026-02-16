Фильм Театр в кино: Принц и нищий

XVI век, Лондон. Нищий мальчишка Том Кенти по случайности оказывается в королевском дворце и знакомится с принцем Эдвардом. Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и образом жизни. Теперь королевской особе предстоит узнать о жизни бедных кварталов, а Тому — стать наследником целой империи.

